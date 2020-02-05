Madde madde İdlib'de neler oluyor?

Madde madde İdlib'de neler oluyor?

Edirne'de midye kaçakçılığı yapan 3 kişiye 90 bin lira ceza

Edirne'de midye kaçakçılığı yapan 3 kişiye 90 bin lira ceza

Ekonomi