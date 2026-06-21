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Dünya
AA 21.06.2026 23:36

Trump, "İran'ın nükleer tehdidiyle alakadar olmadığı" için Meloni'ye yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi "İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği" gerekçesiyle eleştirdi.

Trump, "İran'ın nükleer tehdidiyle alakadar olmadığı" için Meloni'ye yüklendi

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'yı ve son günlerde karşılıklı eleştirilerde bulunduğu Meloni'yi yeniden hedef aldı.

Trump, "NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra, İtalya ve Başbakanı, İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin uzun yıllardır İtalya'yı savunduğunu ifade eden Trump, "Ama onlar, sınandığımızda bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller. Hiç hoş değil." görüşünü paylaştı.

Meloni ile Trump arasında "fotoğraf" atışması

Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği demeçte, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım." ifadelerine yer vermişti.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

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