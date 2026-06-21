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Dünya
AA 21.06.2026 16:57

İran ile ABD arasında, Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların katılımıyla dörtlü görüşmeler başladı

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından taraflar ve arabulucular Pakistan ile Katar’ın yer aldığı dörtlü görüşmenin İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında başladığı bildirildi.

İran ile ABD arasında, Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların katılımıyla dörtlü görüşmeler başladı
[Fotograf: Reuters]

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran, ABD, Pakistan ve Katar arasındaki 4'lü görüşme İsviçre'de başladı.

Resmi adıyla "Luzern Gölü Zirvesi" olarak düzenlenen toplantıya, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetler katıldı.

İran Müzakere Heyeti, 4'lü görüşme öncesinde, Katar arabuluculuğunda ABD heyeti ile görüşme gerçekleştirmişti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

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