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Dünya
TRT Haber-AA 21.06.2026 19:49

İran heyeti ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'ın yanıtı sert oldu. İran basını, İran heyetinin, Trump'ın tehditleri nedeniyle görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldığını duyurdu.

İran heyeti ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi.

Taraflar, nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor.

ABD ve İran heyetleri, savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. Masada ara bulucu Pakistan ve Katar'ın temsilcileri de var.

Taraflardan mesajlar geldi

Görüşmeler sürerken taraflardan mesajlar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan "Müzakere sürecinin başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı tehdit etti. "İran, Lübnan’daki vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz" dedi.

Trump'ın tehdidine rağmen yardımcısı Vance umutlu konuştu.  

"ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz"

İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine cevap verdi. "ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz.” dedi.

“Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD’li yetkililerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini de belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri’nin tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

İran basını, İran heyetinin, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldığını duyurdu.

İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İsviçre’de gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinde İran petrolüne ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılması ile ilgili hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Kurbanzade, İran-ABD görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe, mutabakat zaptının diğer maddelerinin de uygulama aşamasına girmeyeceğini vurgulayan Kurbanzade, İsviçre’de ana müzakere görüşmelerinin yanı sıra teknik konularda da farklı görüşmeler yapıldığını söyledi.

Kurbanzade, teknik konularda yapılan görüşmelerde İran petrolüne ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini belirtti.

İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması hususunda da Katar heyeti ile görüşüldüğünü söyleyen Kurbanzade, ikili ve çok taraflı toplantıların en önemli konusunun, mutabakat zaptının 13. maddesi olduğunu dile getirdi.

 

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