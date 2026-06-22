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Türkiye
AA 22.06.2026 01:09

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, aynı yönde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Öte yandan kazaya karışan araçlardan birinin Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz’a ait olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kayseri Trafik Kazası
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