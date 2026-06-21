Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli yunus ekibi, Paşamsultan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

Gösterdiği kimliğin sahte olması üzerine emniyete götürülen şüphelinin, N.M.N. (29) olduğu ve 2023 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Kişinin, Türkiye'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.