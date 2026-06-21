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Türkiye
AA 21.06.2026 16:48

Sultangazi'de çatı yangını çevredeki binalara da sıçradı

İstanbul Sultangazi'de, bir binanın çatı katında başlayıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Sultangazi'de çatı yangını çevredeki binalara da sıçradı

Esentepe Mahallesi 2377 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Sultangazi'de çatı yangını çevredeki binalara da sıçradı

Yangın 6 binaya sıçradı

Yangın, aralarında inşaat halinde olan bir yapının da bulunduğu 6 binaya daha sirayet etti.

Ekiplerin çalışmalarıyla güçlükle söndürülen yangın söz konusu yapılarda hasara neden oldu.

Olay sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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