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Türkiye
AA 21.06.2026 16:15

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri, 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri, araçlarındaki bekleyişlerine devam ediyor.

Gebze'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Şevket Karasu, dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu

Bulgaristan'ın yeni hayata geçirdiği sistem nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü belirten Karasu, tırların beklemesi için park alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Mehmet Barazi de ihracatın artmasıyla tır kuyruklarının da arttığını dile getirdi.

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