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Türkiye
AA 21.06.2026 12:15

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'de orman yangını

Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Mahallenin yüksek kesimlerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sert esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine havadan Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip sevk edildi.

Balıkesir'de orman yangını

Bölgenin sarp ve dik olması sebebiyle arazözlerle ulaşılamayan alanda yangın söndürme işçileri alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Burhaniye Belediyesine ait tankerler ve vatandaşlar da destek veriyor.

Bölge halkından Furkan Karademir, rüzgarın şiddetli olduğunu belirterek, "Burada bir panik de söz konusu çünkü yerleşim yerine yakın bir mesafede başladı yangın. Hem zeytin ağaçları hem çam ağaçlarının olduğu bir bölgedeyiz. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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