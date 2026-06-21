Sınav yolunda kaza geçirdiler: 3 yaralı

Ürgüp-Nevşehir kara yolu İbrahimpaşa köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden İbrahim Ş. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düşerken, otomobil ise takla atarak şarampole savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların üniversite sınavına gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.