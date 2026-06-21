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Türkiye
İHA 21.06.2026 11:46

Sınav yolunda kaza geçirdiler: 3 yaralı

Nevşehir'de üniversite sınavına yetişmeye çalışan gençlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sınav yolunda kaza geçirdiler: 3 yaralı

Ürgüp-Nevşehir kara yolu İbrahimpaşa köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden İbrahim Ş. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düşerken, otomobil ise takla atarak şarampole savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sınav yolunda kaza geçirdiler: 3 yaralı

Takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların üniversite sınavına gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir Trafik Kazası YKS Polis
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