Az Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.08.2026 16:44

Çerçeve Kanun Teklifi cuma günü Komisyonda

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü toplanacak.

Çerçeve Kanun Teklifi cuma günü Komisyonda

TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan duyuruya göre Komisyon, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında bir araya gelecek.

16 numaralı komisyon toplantısının gündeminde, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3793)" yer alıyor. Komisyon üyeleri, teklifin maddeleri üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak yasalaşma sürecinin komisyon aşamasını yürütecek.

Toplantı cuma günü gerçekleşecek

Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'ndaki 3 numaralı toplantı salonunda yapılacak görüşmeler, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 15.30'da başlayacak. Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin belirtilen günde tamamlanmaması halinde, toplantının izleyen günlerde iş bitimine kadar devam edeceği kaydedildi.

Düzenlemenin, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Son Dakika Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: 2 yıllık sürecin en önemli aşamasındayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
FETÖ'nün suikast timindeki terörist Karatepe tutuklandı
16:52
10 soruda Çerçeve Kanun Teklifi
16:18
Ömer Çelik: 2 yıllık sürecin en önemli aşamasındayız
15:57
Çerçeve Kanun Teklifi'nin gerekçesi açıklandı
15:49
Ürdün’de Kudüs toplantısı: 14 ülke ortak açıklama yaptı
15:51
Numan Kurtulmuş: Devlet aklı ve millet irfanı buluştu
Edirne'de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Edirne'de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ