Çerçeve Kanun Teklifi cuma günü Komisyonda

TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan duyuruya göre Komisyon, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında bir araya gelecek.

16 numaralı komisyon toplantısının gündeminde, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3793)" yer alıyor. Komisyon üyeleri, teklifin maddeleri üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak yasalaşma sürecinin komisyon aşamasını yürütecek.

Toplantı cuma günü gerçekleşecek

Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'ndaki 3 numaralı toplantı salonunda yapılacak görüşmeler, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 15.30'da başlayacak. Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin belirtilen günde tamamlanmaması halinde, toplantının izleyen günlerde iş bitimine kadar devam edeceği kaydedildi.

Düzenlemenin, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.