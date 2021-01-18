Muş’ta etkili olan kar yağışı devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında kar yağışını fırsat bilen çocuklar site bahçesine indi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, site ve mahalle aralarında vatandaşlara koronavirüs tedbirleri için uyarıda bulundu.

Bir site içerisinde oyun oynayan çocukları uyaran polis ekipleri, çocukların talebini geri çevirmedi. "Polis amca biraz kar topu oynayabilir miyiz?" isteğine kar topu ile cevap veren polisler çocuklarla kar topu oynadı.

Oyundan sonra çocukları evlerine gönderen ekipler, görevlerine devam etti.

