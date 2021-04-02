Yusuf Bilal Değirmenci’nin en büyük tutkusu masa tenisi. Saatlerce antrenman yapan Değirmenci, raketi elinden bırakmak istemiyor.

Masa tenisini çok sevdiğini ve her anlamda başarılı olduğunu hissettiğini belirten Değirmenci, "En çok da annem gururlanıyor. Sanki profesyonel olmuş bir insana döndüm" dedi.

Belirtiler ilk 3 yaşta ortaya çıkıyor

Otizm belirtileri genellikle ilk 3 yaşta ortaya çıkıyor. Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Gonca Gül Çelik, otizmin kendilerine sıklıkla konuşma gecikmesi, göz teması kurmama ve yaşına göre uygunsuz çeşitli davranış örüntüleriyle, özellikle tekrarlayıcı davranış örüntüleriyle geldiğini söyledi.

Teşhis konulduğunda Yusuf Bilal Değirmenci de 3 yaşındaydı.

Ailesi vakit kaybetmeden onu özel bir eğitim merkezine götürdü. Orada spordaki yeteneği fark edildi ve hayatı değişti.

Öne çıkan belirtiler konuşma gecikmesi ve göz temasından kaçınma

Çelik, otizmde tanı ne kadar erken konulursa veya riskli durumlar ne kadar erken fark edilip erken dönem eğitim programlarını hızlıca başlatılırsa yüz güldüren sonuçların daha çok alındığını ifade etti.

"Göz kontağı daha iyi oldu, daha gelişti"

Masa tenisiyle birlikte dikkat ve konsantrasyonun daha iyi olduğunu belirten anne Elif Değirmenci, "Otizmli çocuklarda göz kontağı çok zordur. Göz kontağı daha iyi oldu, daha gelişti. Yani çok şey kattı." dedi.

Yusuf Bilal Değirmenci bugün 18 yaşında. Artık özel sporcuların turnuvalarında kürsüde onun da yeri var. Yusuf Bilal'in masa tenisi tutkusu bugüne kadar hiçbir engel tanımadı, Akdeniz Bölgesi şampiyonluğuna kadar uzandı. Bundan sonra yeni başarılara imza atması için ise toplumdaki ön yargı engelini aşması gerekiyor.

"Ön yargı otizmli bireylerin önündeki en büyük duvar"

Otizmli bireyler de her insan gibi çeşitli yeteneklere sahipler. Ancak sosyal etkileşim, ilgi alanı ve davranış olarak diğer bireylerden farklılar.

Otizmle Barış Derneği Başkanı Dursun İzgi, "Ön yargı otizmli bireylerin önündeki en büyük duvar. Bu duvar yüzünden çocuklarımıza yeterli miktarda eğitim ve istihdam alanı açılamamaktadır maalesef." dedi.

Oysa rehabilitasyon ve eğitimle birçok otizmli bireyin sosyal hayata katılması, başarılar elde etmesi mümkün.

Özel Eğitim Antrenörü Sedat Gündüz de, "Otizmli çocuklarımıza fırsat verildiği zaman, eğitim eşitliği sağlandığı zaman bu çocuklarımız zaten üstlerine kata kata, bizleri de şaşırta şaşırta her şeyi yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Otizm Eylem Planı önemli bir farkındalık sağladı

Türkiye 2016'da otizm eylem planını yürürlüğe koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın da her aşamasında desteklediği eylem planı, toplumdaki farkındalığın artmasına katkı sağladı.

Otizmli bireyler daha fazla eğitim ve iş imkanı bekliyor.

Eğitim ve istihdamı artırmanın yolu ise ön yargıları ilgi ve sevgiyle aşmaktan geçiyor.

Haber: Bekir Özbek

Kamera: Çağlar Öztürk