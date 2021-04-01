İstanbul'da yaşayan Ayşem Ceylan Baykara, hiçbir şikayeti yokken mamografi çektirdi. Kanser riski taşıdığını öğrenince de kontrollerini hiçbir zaman aksatmadı.

Sadece 3 yıl sonra kansere yakalandığını öğrendi. Erken teşhis sayesinde de zorlu mücadeleyi kazandı.

Bugün sağlıklı bir şekilde hayatına devam eden Ayşem Ceylan Baykara, hastalığını, o dönem yaşadıklarını, bir kanser hastasının çevresinden neler beklediğini TRT Haber'e anlattı.

"Hastalık öyküm 40 yaşımda başladı"

"Ben Ayşem Ceylan Baykara. 50 yaşımdayım. Benim hastalık öyküm 40 yaşımda başladı. Hiçbir şikayetim yoktu. 40 yaş doğum günümde kendim için bir şey yapmak istedim. Böyle bir hediye olsun diye tamamen kontrol amaçlı. Bir meme ultrasonu ve mamografi randevusu aldım ama hal öyle olmadı. Böyle beni alıp ciddi ciddi konuşmaya başladılar. 6 aylık periyotlarla rutin kontrollere çağırmaya başladılar."

Erken teşhis önemli

Kontrollerini hiç aksatmadığını söyleyen Baykara, şöyle devam etti:

"3 sene sonra bir daha biyopsi yapıldı. Bu sefer kanser geldi ve hikaye öyle başladı. Erken teşhis, hiçbir kitle yok, bölgede bir hücresel değişim var ama buna rağmen lenfler ve meme olduğu gibi alındı."



"Doktorum bu hastalıktan ölmeyeceksin dedi"

Bu süreçte hayatı sorgulamaya başladığını söyleyen Baykara, mücadeleden de hiçbir zaman vazgeçmediğini anlattı.



"Doktorun kulakları çınlasın. Levent Hocam dedi ki, Ayşen bu yüzyılda bu seviyede tespit edilen bir hastalığı, bu tedavi yöntemleriyle emin ol bundan ölmeyeceksin, kendine ölecek başka bir şey bulacaksın demişti. Kısa süreli yaşadım o kötü duyguları diyeyim, o kanser olgusunu. Çok kısa sürede kendimi olumlu bir yere koyacak bir nokta bulup oradan devam ettim."

"Hasta yakınlarına çok fazla görev düşüyor"

Hasta yakınlarına da çok fazla görev düştüğünü söyleyen Baykara, şunları söyledi:



"Sizin beklediğiniz şey, gerekiyorsa birlikte ağlanılması, gerekiyorsa üzülünmesi ama sizin duygunuzun paylaşılması çok önemli. Yani üstünün örtülmesi değil."

"Hastalıktan korkarak bir yere varılmıyor"

Kanser hastalığından korkarak bir yere varılmadığını vurgulayan Baykara, hastalığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

"Bundan korkarak bir yere varılmıyor. Kaçılmıyor bu hastalıktan. Olacaksanız eninde sonunda oluyor ve çok daha zahmetli ve ağır oluyor maalesef. O yüzden kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum. Başında böyle bir hikayesi olanlara da olayın pozitif tarafında tutunmalarını öneriyorum."

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı

