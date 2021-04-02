İletişim kurmak, fikirlerini paylaşmak, onlar için hiç kolay değil. Ancak hayata adapte olmalarında sosyalleşmenin rolü büyük.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, otizmli bireylere eğitim, terapi ve istihdam odaklı olanaklar sağlıyor. Barış Gökmen de burada eğitim alarak becerilerini geliştiren onlarca otizmli gençten yalnızca biri.

21 yaşında ve yüzde 40 oranında otizmli olan Gökmen, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinde spordan filografiye pek çok farklı alanda eğitim görüyor.

Barış'a henüz 2 buçuk yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Ailesi o günden beri onun sosyalleşip hayata karışması için elinden gelen her şeyi yapıyor.

[Barış Gökmen]

Barış'ın gayet sağlıklı, sıhhatli, güzel doğan bir bebek olduğunu dile getiren hala Gülizar Gökmen, "Çocuğa hiçbir şey öğretemiyoruz, kendi bildiğinde. Parkta oynarken bir bayan pedagogmuş kendisi çocuğun hareketlerinden anlayıp annesine söyledi ve bizi cerrahpaşa'ya yönlendirdi." dedi.

Barış'ın eğitim alması için onlarca farklı kursa yazdıran ailenin en büyük isteği otizmli çocuklar için istihdam olanaklarının sağlanması.

"Farkındalığı gelişmiş bir topluma dönüşmemiz lazım"

Uzmanlara göre otizmli çocukların istihdam edilmesi ve sosyal hayata adapte olmaları için toplumsal farkındalık şart.

Otizmli bir çocuğun tanı ve belirtilerini iyi bilmek gerektiğini dile getiren Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ömer Yiğit, "Sokakta, kafede otizmli çocuğu olan bir aile gördüğümüzde çocuğun yaptığı hal ve hareketleri, çocuğun geçirdiği öfke nöbetlerini, tepkilerimizi çok dikkatli vermemiz gerekiyor. Hem aileyi kırmadan hem de çocuğa zarar vermeden bunun için farkındalığı gelişmiş bir topluma dönüşmemiz lazım." dedi.

Haber: Mahinur Ünal