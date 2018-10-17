Ölüdeniz paraşüt tutkunlarına ev sahipliği yapıyor

Fethiye'de bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde 56 ülkeden 900 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor.

Her yıl binlerce turist uçuş yapıyor

Bin 700 metre rakımdaki pistten uçan paraşütçülerin gökyüzü şovu, ilgiyle izleniyor.

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı aksiyon hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uçuş yaptığı merkezde maceraseverler gökyüzünde bir yandan adrenalin dolu dakikalar yaşarken bir yandan da Ölüdeniz'in farklı tonlardaki mavisini seyre dalıyor.

"Ölüdeniz Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi"

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu Mete Atay, Ölüdeniz'in Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

Avrupa’da bin 900 metre yüksekliğe çıkarak denizin üzerine atlanan tek yerin Babadağ olduğunu vurgulayan Atay, "Babadağ ve Ölüdeniz doğal manzarasıyla muhteşem bir güzelliğe sahip." dedi.

"4 yıldır Ölüdeniz'e geliyorum"

Malezyalı pilot Azizan Mohd Noor, 4 yıldır uçuş yapmak için Ölüdeniz'e geldiğini söyledi.

Ölüdeniz’in dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu, herkesin hayatında bir kez de olsa Babadağ’dan uçması gerektiğini belirten Azizan Noor, "Dünyanın farklı ülkelerinde birçok uçuş gerçekleştirdim ama en iyisi burası. Ölüdeniz harika. Türkiye eşsiz güzelliklere sahip. Hepsinden önemlisi biz aynı dine mensup insanlar olduğumuz için burada helal yemek var. Aynı zamanda fiyatların makul olması ilgi çekici. Bir gazeteci ile uçuş yapmak ise muhteşem bir duygu." dedi.

Kaynak: AA