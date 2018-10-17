Down sendromlu Mert bebek duyabilmek için yardım bekliyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde iki kulağındaki yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle tedavi gören 2 yaşındaki Mert Yaşar Dursun'un ailesine, çocuklarına hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren elektronik tıbbi cihaz takılması gerektiği söylendi.

Bunun üzerine araştırma yapan aile, cihazı yurt dışından getiren firmanın kurdaki değişikliği gerekçe göstererek cihazın fiyatını 2 kata yakın arttırdığını öğrendi.

Hastane yetkilileri de cihaz için devletin karşıladığı rakam ile firmanın fiyatı arasında oluşan farkın yüksek olması nedeniyle ameliyatın şu an için yapılamayacağını Dursun ailesine belirtti.

Bir fabrikada güvenlik görevlisi olan baba Ahmet Dursun, Mert'i ameliyatı için hastane yatırmaya gittiklerinde hastane yetkililerinin firmanın cihaz fiyatını yükselttiğini ifade ettiklerini söyledi.

Mert'in bir an önce duyma yetisini kazanarak konuşmayı öğrenmesini istediklerini söyleyen Dursun, "Mert’in ihtiyacı olan koklear implant cihazı satan firma döviz kuru nedeniyle cihazın fiyatını artırmış. Böyle olunca da ülke genelinde bu alandaki ameliyatlar durdurulmuş. Ameliyat için yeni bir tarih belirlense biz bekleriz ama Mert’in bekleyecek durumu yok. Çünkü down sendromlu olduğu için geç kalınırsa hiç konuşamayabilir." dedi.

Baba Dursun, evladının durumuyla ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden yardım bekliyor.

Yetkililer, tedarikçinin kur dalgalanmasını ileri sürerek yüksek oranda fiyat artırımının incelenmesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA