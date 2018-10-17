  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.593
    EURO 6.45
  • BIST 98991.01
    ALTIN 221.518
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'nin dört bir yanından sonbahar manzaraları

Türkiye'nin dört bir yanından sonbahar manzaraları

4 mevsimin yaşandığı Türkiye'de hazan mevsiminin incelikleri görülmeye başlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Mevsim dönüştü, ağaçlar sarardı, yapraklar döküldü. Doğa, bir şiiri andıran değişimine başladı, sonbaharı karşıladı.

Ankara Çubuk'ta Karagöl sarı, kırmızı ve kahverengi renklere büründü.

Karagöl, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla, güzün tüm güzelliklerine hazırlandı.

Toros dağlarında da hazırlıklar tamamlandı.

Konya'nın Hadim ilçesindeki bahçeleri yaz terk etti. Dönüşen tabiat, renk cümbüşünü andıran görüntüler sundu.

Bursa ve Kütahya sınırındaki Domaniç Dağları'nda da sarı ve yeşilin çeşitli tonlarının hakimiyeti başladı.

Oksijen zengini bölge, sararan ağaçları ve dökülen yapraklarıyla mevsimin bütün cömertliğini ortaya çıkardı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yapraklar, sonbahar, mevsim, Doğa, ağaçlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER