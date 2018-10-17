Türkiye'nin dört bir yanından sonbahar manzaraları

Mevsim dönüştü, ağaçlar sarardı, yapraklar döküldü. Doğa, bir şiiri andıran değişimine başladı, sonbaharı karşıladı.

Ankara Çubuk'ta Karagöl sarı, kırmızı ve kahverengi renklere büründü.

Karagöl, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla, güzün tüm güzelliklerine hazırlandı.

Toros dağlarında da hazırlıklar tamamlandı.

Konya'nın Hadim ilçesindeki bahçeleri yaz terk etti. Dönüşen tabiat, renk cümbüşünü andıran görüntüler sundu.

Bursa ve Kütahya sınırındaki Domaniç Dağları'nda da sarı ve yeşilin çeşitli tonlarının hakimiyeti başladı.

Oksijen zengini bölge, sararan ağaçları ve dökülen yapraklarıyla mevsimin bütün cömertliğini ortaya çıkardı.

Kaynak: TRT Haber