Vanlı kadınlar belediye kurslarıyla meslek sahibi oluyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kadın ve Aile Merkezine gelen kadınlar, buradaki kurslarda meslek sahibi olmanın yanında, ekonomik kazanç elde etme imkanı da buluyor.

Üretici konuma geçen kadınlar kendi iş yerlerini kurmayı hedefliyor

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca aktif hale getirilen Kadın ve Aile Merkezi'nde dikiş nakış, seramik, el sanatları, ahşap boyama, kilim, savatlı gümüş, aşçılık ve takı tasarımı gibi kurslara katılan kadınlar, evde boş oturmak yerine üretim yapıyorlar.

Kurslarda yaptıkları ürünleri fuar, kermes gibi etkinliklerde ya da anlaştıkları iş yerlerine satarak aile ekonomisine katkı sağlama imkanı bulan kadınlar, merkezin spor salonu ve kreş imkanlarından da ücretsiz yararlanarak boş zamanlarını değerlendirebiliyor.

Kadın ve Aile Merkezi sayesinde tüketici konumundan üretici konumuna geçen kadınlar, gelecekte kendi iş yerlerini kurarak yoksullukla mücadelenin bir parçası olmayı hedefliyor.

"Amacımız her evi bir atölyeye dönüştürmek"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, merkezde çeşitli kurslar açarak kadınların sosyal ve ekonomik yaşama entegrasyonunu sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Merkezde, Sosyal Destek Programı (SODES) projeleri kapsamında malzeme desteği sağlanan kursların da düzenlendiğini belirten Tepe, şöyle konuştu:

"Şu anda 15 kursumuza 300'ün üzerinde kadın katılım sağlıyor. Bölgemizde istihdamın sağlanması, kadınların becerilerinin artırılması ve aile bütçelerine katkı sunmaları açısından önemli kurslar bunlar. Bunun sonucunda başarılı olan kursiyerler kendi iş yerlerini açabiliyorlar. 15'e yakın kursumuz var. Her dönem kursiyer sayımız değişiyor ancak son zamanlarda kadınların kurslarımıza ilgileri sürekli artıyor. Çünkü evde oturmak istemeyen, meslek sahibi olmak, bir şeyler üretmek isteyen kadınlar kurslara katılım gösteriyor. Amacımız her evi bir atölyeye dönüştürmek. Yoksullukla mücadelenin temeli bir şey üretmektir. Kalkınmanın, büyümenin temelinde üretmek var. Eğer bir şey üretemezseniz, ürettiğinizi pazarlamazsanız büyüyemezsiniz, yoksullukla mücadele edemezsiniz. Biz insanlara balık tutmayı öğretiyoruz. Balık vererek tembelleştirmiyoruz. Bu şekilde aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlıyoruz."

"Ekonomik kazanç elde ederek ailemize katkı sunuyoruz"

Kursiyerlerden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Viyan Aras, merkezde birçok kursun düzenlendiğini, bu sayede kadınlara girişimcilik ruhunun kazandırıldığını söyledi.

Kaynak: AA