Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin üçgeninde yer alan 1919 rakımlı Karacadağ, sönmüş volkanik yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Karacadağ'ın bu güzelliklerini tanıtmak için harekete geçen Diyarbakır'daki okullarda görevli müzik öğretmenleri, "Emek" ismini verdikleri enstrümantal bestenin klibini Siverek ilçesinde Karacadağ eteklerindeki domates tarlalarında çekmeye karar verdi.

Bunun için piyano, keman başta olmak üzere müzik aletlerini buraya taşıyan öğretmenler, bir yandan işçilere müzik dinletisi sunarken bir yandan da onların yer aldığı klibin çekimlerini gerçekleştirdi.

Kuru domates sergisinde yürütülen klip çalışmaları sırasında çalışan işçiler, ilk defa yaşadıkları bu güzel anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

"Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle süsledik"

Müzik grubunun şefi Mahsun Güneş, Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle buluşturduklarını anlatarak, "Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle süsledik diyebiliriz. Bir yandan da tarlada çalışan insanların emeklerini müziğimizle birleştirdik. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Tarlada ve sergide çalışanlar da bu duruma çok sevindi. Bazıları geldi çok mutlu olduklarını söyleyip video çekti, bazıları da gelip bize eşlik etti" dedi.

Besteyi Karacadağ için hazırladığını söyleyen piyanist Barış Bayram ise, şöyle konuştu:

"Karacadağ'ın eteklerindeki domates tarlaları, kurutmalık sergilerde çok güzel görüntüler olduğunu fark ettik. Daha sonra oraları bizzat görelim istedik ve çıkıp gezdik. Karacadağ'ı gezdik, orada çalışan insanların domates tarlalarındaki emeklerini gördük. Ben de bir şeyler oluştu ve beste yapacağım dedim. Çok güzel duygular yaşadım ve böyle bir beste ortaya çıktı. Bunu da herkese gösterelim istedik, bölgelerde çekimler yapalım, insanların alın terini, emeğini herkese gösterelim istedik. Bunun için eserimizin adını 'Emek' koyduk. Çekimlerine başladık, şu an bitme aşamasında ve çok mutluyum. İnsanlara bu bölgeyi göstermek ve duyurmak istiyoruz. Özellikle Karacadağ'ı tercih etmemizin sebeplerinden biri de muhteşem bir ambiyansı var. Dağın o muhteşem görüntüsü bizi cezbetti. Çekimlerimizi bitirip klibimizi tamamladığımızda işçilere de armağan etmiş olacağız."

"Buradaki insanların hikayelerini aktarmak istedik"

Klibin yapımcısı ve yönetmeni Halil Aygün ise Karacadağ'ın kendine has doğasının bulunduğunu söyledi.

TRT iç yapımlar ekibi olarak bölgede belgesel çekimleri yaparken domates tarlalarına denk geldiklerini ve daha sonra bölgeyi müzisyen arkadaşlarına tavsiye ettiğini anlatan Aygün, "Barış'a bu konudan bahsederken tanıtım için klip yapılması fikri ortaya çıktı. Hemen bir eser besteledi ve biz de çekimlerine başladık. Karacadağ'ın gerek insanları gerek doğası gerekse de coğrafyası olsun bizim için çok önemlidir. Çünkü Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i bağlayan bir nokta konumunda. Bir başka özelliği ise kendine has lezzetlerinin olmasıdır. Gerek görüntülerimizde olsun gerek klipte olsun bunları insanlara aktarmak istedik. Açıkçası Karacadağ'ın doğasını biraz daha insanlara göstermek istedik. Burada yaşayanların hikayelerini aktarmayı amaç edindik" dedi.