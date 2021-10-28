Diyabet, dünya üzerinde en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri.

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon yetişkin diyabet hastası bulunuyor. Bu sayı, toplam yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor.

Dünya genelinde ise yaklaşık 400 milyon insanın diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor.

Tip 2 Diyabet hastalığı, yüzde 80 oranında önlenebilen bir hastalık olarak gösteriliyor.

Günde en az 1 porsiyon

Finlandiya'da yapılan bir araştırmada ise diyabetle mücadeleye dair önemli bir adım atıldı.

Araştırmacılar, tam tahıllı gıdaların diyabetle mücadelede önemli bir rol üstlendiği sonucuna vardı.

Diyabetle mücadelede günde en az 1 porsiyon tam tahıllı gıda tüketilmesi gerektiği belirtiliyor.

Araştırmaya göre günlük tüketilen tam tahıllı gıda porsiyonu arttıkça diyabet geliştirme riski de azalıyor.

Uzmanlar, 3 porsiyon tam tahıllı gıda tüketmenin diyabetle mücadelede daha güçlü etki yaptığını vurgularken, 6 porsiyondan fazla tüketilmemesi konusunda uyarıyor.