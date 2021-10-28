Müzisyen, oyuncu, heykeltıraş, öğrenci…

Meslekleri farklı olsa da tutkuları ortak. Onlar bisiklete gönül vermiş, çevre dostu ve duyarlı insanlar. Bu duyarlılıkları tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi sırasında bir kez daha ortaya çıktı ve büyük takdir topladı.

Hafta sonları bir araya gelerek bisiklet turlarına çıkan grup üyeleri, pandeminin etkisini hissettirmeye başladığı zamanlarda bu kez koronavirüs hastaları için toplandılar ve evlere gönüllü olarak yemek, ilaç taşıdılar.

Salgının hafiflemesi ve kendilerine ihtiyaç kalmaması üzerine yeniden mutat turlarına başlayan grup üyelerinin aklına bir fikir geldi. Bu fikir sayesinde hem sevdikleri bisikletlerinden uzak kalmayacaklar hem de küçükte olsa harçlık kazanacaklardı.

Patronsuz kurye böyle çıktı ortaya. Fikir salt para kazanma üzerine inşa edilmedi. Bu girişim küçük esnafa daha makul ücretlerle destek anlamı da taşıyordu. Hemen harekete geçtiler. Pandemi döneminde edindikleri tecrübe ellerindeki tek sermayeydi. Bir Whatsapp grubu kurup esnaflara yapacakları işi anlattılar. Esnaftan aldıkları destekle başladılar pedal basmaya.

Daha avantajlı

Motorlu kuryelere göre bisikletler daha çevreci ve daha avantajlı. Girişim üyelerinden Samet Aksuoğlu bu avantajları şöyle anlatıyor:

“Ağırlıklı olarak Kadıköy ve çevresine teslimat yapıyoruz. Bisiklet hem çevreci hem gürültüsüz hem de trafik keşmekeşine takılmadığınız için çok daha hızlı bir araç. Öğrencilerin çoğunlukta olduğu farklı iş kollarından birçok arkadaşımız ekipte yer alıyor. Herkes kendine uygun zaman dilimini seçebiliyor. Bu işi sırf bisiklet kullanma amacıyla gönüllü yapanlar bile var.”

Patronsuz kuryelerin bir diğer avantajı da talep ettikleri ücretlerin rakiplerine göre daha makul olması. Bu nedenle tercih nedeni olabiliyorlar. Bir diğer avantajları da kendisini belli ölçülerde yetiştirmiş insanlardan oluşması ve müşteri ile kurdukları diyalogla öne çıkmaları.

Patronsuz kurye üyelerinden bazıları teslimat yaptıkları müşterilerin kendilerini nazik, kibar bulduklarını anlatıyor.

Esnek çalışma saatleri

Patronsuz kuryeler esnek çalışma şansına sahip. Ders boş, arkadaşınız randevuya gelmedi ve ekildiniz. Hemen pedal basarak sisteme dâhil olabiliyorsunuz. Hatice Yazıcı gruba böyle dâhil olmuş.

“Bisikletli kuryeye 1 sene önce dâhil oldum. Engelsiz Pedal Derneği’miz var belli zamanlarda bisiklet turuna çıktığımız. Onların aracılığıyla bu işe gönüllü olarak başladık. En başta amacımız tamamen koronavirüslü hastalara destek olmaktı. Bu desteği ihtiyaç olduğu süre içerisinde sağladık. Ardından bu durumun yurt dışında örnekleri olan part time şeklinde yapabileceğimiz bir iş olduğu fark ettik. Neden olmasın diye düşündük. Daha sonra bunun üzerine yoğunlaşmaya başladık. Ortaya bisikletli kurye çıktı.”

Sayıları şimdiden seksenin üzerinde ve her geçen gün aralarına yeni kişiler katılıyor. Tamamı aktif değil, müsait olanların belirledikleri zaman dilimi içerisinde planlama yapılıyor ve hizmete başlıyorlar. Hedefleri kooperatifleşmek. Böylelikle sundukları bu farklı alternatif kurye hizmeti daha da büyüyebilecek.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu