Muğla'da 30 bin yavru sazan gölete bırakıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, göletlerde balık popülasyonunun desteklenmesi ve sportif balıkçılığın gelişmesi için Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden 30 bin yavru sazan talep etti.

Balıklar Antalya'dan özel araçlarla gönderildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile Antalya'dan özel araç ve ekipmanlarla gönderilen yavru sazanlar, törenle Ula Göleti'ne bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ula Göleti'ndeki balıklandırma çalışmasında, olta balıkçılığını vatandaşlara sevdirerek uygun büyüklükte ve zamanda avcılığı benimsetip bilinçlendirme ve sürdürülebilirliği sağlamak istediklerini söyledi.

30 bin sazan yavrusu gölete bırakıldı

Başkan Gürün, temel amaçlarının balık tüketimini artırmak olduğunu belirtti.

"Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 30 bin sazan yavrusunu Ula Göleti'ne bırakıyoruz."

Antalya'dan özel torbalar ile getirilen 30 bin yavru sazan, görevliler tarafından gölete bırakıldı.

Kaynak: AA