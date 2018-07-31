Görme engelli küçük Nisa iki ayda Kur'an okumayı öğrendi

Almanya Bavyera eyaletinde Bamberg kentinde yaşayan doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Nisa Özbek, iki aylık kısa bir eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Braille alfabesi ile Elifba'yı bitirdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Bamberg Selimiye Camii'nde eğitim gören Nisa, namaz surelerini öğrenip, kabartma yazı olarak bilinen "Braille alfabesi" ile Elifba'yı bitirdi. Nisa'ya, yine kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kur'an-ı Kerim gibi bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu belirten küçük Nisa, kutsal kitabı bu sayede gelecekte daha iyi ve akıcı bir şekilde okumak istediğini söyledi.

"Dünya'nın en önemli hediyesi Kur'an-ı Kerim'dir"

Caminin din görevlisi Coşkun Sırrı Mert de kabartma yazılı Kur'an-ın 6 ciltten oluştuğunu söyledi.

"Dünya'nın en önemli hediyesi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimiz bir hadisinde, 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretenlerinizdir' diye buyuruyor. Biz de bu hadisi rehber edinerek görme engelli kardeşimiz Nisa'nın bizden isteğini yerine getirdik. Kısa bir eğitimden sonra Nisa ile tatilde okutmaya devam edeceğiz, okuyuşları birlikte düzelteceğiz."

Kaynak: AA