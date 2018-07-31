45 kiloluk genç kız 255 çöp şiş yedi

Antalya'nın Kepez ilçesinde restoran sahibi olan İlyas Demir, müşteriler arasında çöp şiş yeme yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz, 23 dakikada 255 çöp şiş yedi.

İşletmenin rekorunu kıran genç kız, 5 bin lira değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay süreyle ücretsiz yemekle ödüllendirildi.

"4 kilogram et yedim"

Ceren Yılmaz, 45 kilo ağırlığında olduğu için yarışmaya katılmaya karar verdiğinde kimsenin kendisine şans tanımadığını söyledi.

Çöp şişin yanında 3 bardak ayran, 2 bardak su içtiğini, salata ve lavaş da yediğini belirten Yılmaz, "Yaklaşık 4 kilogram et yedim. Bir saatte kilo aldım. Rekorumu geliştireceğim" dedi.

Restoran sahibini de şaşırttı

Restoran sahibi İlyas Demir ise, yarışmada hiç şans vermediği Ceren Yılmaz'ın herkes gibi kendisini de çok şaşırttığını belirtti.

Daha önceki rekorun Büşra Canımoğlu isimli müşterisine ait olduğunu hatırlatan Demir, "O müşterimiz 18 dakikada 194 adet yemişti. Bizden ödülü aldı. Erkeklerde de 300'den fazla çöp şiş yiyen müşterilerimize hediye vereceğiz. Yarışma, restorana olan ilgiyi artırdı. Rekor denemesi için il dışından bile gelen müşterilerimiz oluyor" diye konuştu.

Kaynak: AA