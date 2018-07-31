Kara lastiklerle başlayan yolculuğunda sıra altın madalyada

Erzurum'da 12 yıl önce kara lastikleriyle katıldığı atletizm yarışında keşfedilen milli sporcu Tubay Erdal, Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Karayazı'da yaşayan 23 yaşındaki Tubay Erdal, 12 yıl önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesinde düzenlediği yarışta, ayağından çıkan lastik ayakkabısına rağmen koşarak, yaklaşık 400 kişinin katıldığı organizasyonda kızlar kategorisinde birinci oldu.

Yarışta elde ettiği başarıyla antrenörlerin dikkatini çeken milli sporcu, ailesinin "Yapamazsın" ön yargısını kırıp Erzurum'da hem eğitimine hem de atletizme devam etti.

Kara lastikleri ona şans getiriyor

Beşiktaş ve Bursa Büyükşehir Belediyespor gibi kulüpler adına yarışan, ulusal ve uluslararası yarışlarda birçok derece elde eden ve halen Kasımpaşaspor Kulübü sporcusu olan Tubay Erdal, geçen 29 Nisan'da Almanya Düsseldorf'da maratonda 2 saat 39 dakikalık derecesiyle Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat barajını aştı.

Kendisine şans ve uğur getirdiğine inandığı kara lastikleriyle antrenörü milli atlet Ümmü Kiraz yönetiminde antrenmanlarına devam eden Tubay Erdal, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda maratonda en iyi derecesini yaparak altın madalya kazanmak istiyor.

Tubay Erdal, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da katılarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

"Hayatımın dönüm noktası"

Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra alt yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya üçüncülüğü bulunan milli atlet Tubay Erdal, 11 yaşında atletizme başladığını söyledi.

Spor ayakkabısı olmadığı için yarışlara kara lastikleriyle katıldığını belirten sporcu, "İlçede 400 kişinin katıldığı yarışlarda kara lastiğim ile koşarak birinci oldum ve antrenörlerim beni öyle keşfetti. Kara lastikler benim uğurum ve spora başlama serüvenim, yani hayatımın dönüm noktası" dedi.

Tubay Erdal, kara lastikle antrenman yapmanın kendisine uğur getirdiğini, ilçede iken hiç spor ayakkabısının olmadığını söyledi.

"Sporla tanışmasaydım belki küçük yaşta evlendirilecektim"

Spora başlamasıyla hayatının değiştiğini anlatan milli atlet, dünyanın birçok ülkesini gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Doğuda, köylerde genelde kız çocukları okuyamadığı için erken yaşlarda evleniyor. Sporla tanışmasaydım belki küçük yaşta evlendirilecektim. Köydeki arkadaşlarımın çoğu evli ve çocukları var. İyi ki spor yapmışım, iyi ki okumuşum. Bütün kızlar mutlaka okumalı, spor yapmalı ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli. Kızlar küçük yaşta evlenmesin, kadına şiddeti her zaman nefretle kınıyorum."

Kara lastikleriyle yarıştığı günü unutamadığından bahseden Tubay Erdal, şunları söyledi:

"Erzurum'a geldikten sonra spor ayakkabıyla tanıştım, nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Atletizme kara lastiklerim ile başladım ve milli takıma seçilerek ülke çapında çeşitli dereceler elde ettim. Polonya'da 2013 Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda genç kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya aldım. Berlin'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda maratonda en iyi derecemi yaparak altın madalya kazanmak istiyorum."

3 yıl önce maraton koşmaya başladı

Tubay Erdal, uzun mesafede iyi olduğu için yaklaşık 3 yıl önce maraton koşmaya başladığını, ilk maratonunu ise 2016 yılında Çekya'nın başkenti Prag'da 2 saat 50 dakikalık derece ile tamamladığını anlattı.

Geçen yıl İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 10 bin metrede birinci olduğunu ve bu başarısıyla Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası barajını da aştığını vurgulayan Erdal, şunları söyledi:

"Düsseldorf şehrinde maraton koşup 2 saat 39 dakikalık derecemle hem Avrupa Şampiyonası hem de olimpiyat barajı olan 2 saat 45 dakikayı geçtim. Daha sonra mayıs ayında Ankara'da düzenlenen Yarı Maraton Akdeniz Oyunları seçmesinde birinci oldum ve İspanya'daki Akdeniz Oyunları'na katılmaya hak kazandım."

Tubay Erdal, olimpiyatlarda ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağını belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi'nden maraton branşında olimpiyatlara katılacak tek kadınım. Tek hayalim olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirmek, ailem ve ülkemin gururu olmak" dedi.

Kaynak: AA