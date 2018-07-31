Hem mısır satıyor hem insanların derdini dinliyor

Mardin Artuklu'da seyyar satıcılık yapan Ömer Gözal, tezgahına müşteri çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Gözal, mısır alanın derdini ücret almadan dinliyor.

20 yıldır seyyar satıcılık yapan Gözal, mısır aracına astığı afişle yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

'Aile, aşk ve işyerinde sorun yaşayanların derdi dinlenir' diye kendi yazdığı afişi asan Gözal, mısır alanın derdini bedava dinleyeceğini söylüyor. Günde ortalama 300 kişinin derdini dinlediğini anlatan Gözal, herkesin derdine derman olabildiğini düşünüyor.

"Mardin çok dertli"

Gözal, müşterilerin dikkatini çekmek için böyle yönteme başvurduğundan bahsederek, şöyle konuştu:

“Yıllardır tüm esnafın, vatandaşın dertlerini dinleyerek bir arada yaşıyoruz. 20 senedir bu mısırı satıyorum. Günde 300 kişi derdini anlatıyor. Tezgahtaki yazıların fotoğrafını 500 kişi rahat çekiyor. Vakit böyle geçiyor. Mardin çok dertli, işsizlik bir sorun, aşk hayatında sorun yaşayanlar var, aile sorunları olanlar var. Ortak bir durumlarını anlatıyorlar ben de ona göre kendimce bir şeyler söylüyorum. Bu yazılar herkes için geçerli herkesin derdine derman bulabiliyoruz."

Kaynak: İHA