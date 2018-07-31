Yaralı flamingoyu jandarma ekipleri kurtardı

Konya Yunak'ta kaçak avcıların vurduğu düşünülen bir flamingo bulundu.

Kuzören Mahallesi Karaağaç mevkisinde yaralı bir flamingo gören Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kuşu yakaladı. Silahla yaralandığı sanılan flamingoyu ekipler veterinere götürdü.

Burada ilk tedavisi yapılan yaralı flamingoyu, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri koruma altına aldı.

Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği teknikeri Mehmet Rüştü Ecevit, flamingonun iyileşme sürecinde takip edileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Flamingonun kanadı saçmaların etkisiyle zedelenmiş ve ufak bir kırık oluşmuş. İyileşme sürecine bakacağız. Bu süreçte bizim misafirimiz olacak. İyileşirse doğadaki sosyal yaşamına bırakacağız. Eğer kanadında kalıcı rahatsızlık olursa, Konya Hayvanat Bahçesi’nde yaşamının geri kalan kısmını devam ettirecek."

Kaynak: AA