Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine organik meyve yardımı

Şanlıurfa'da yaklaşık 200 dönümlük arazide yetiştirilen ve aralarında üzüm, incir, nar ve zeytinin de olduğu 15 çeşit organik meyve, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Şanlıurfa Valiliği'nin, kentin kurtuluş mücadelesinde şehit olan "Nusret Bey" anısına oluşturduğu ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulu bahçede üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok organik meyve çeşidi ziraat mühendislerinin kontrolünde üretiliyor.

Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesi'nde yetiştirilen meyveleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ekipleri topluyor ve hediye paketlerine koyuyor. Paketlenen taze meyveler, önceden belirlenen dar gelirli ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Ekipler, her hasat döneminde farklı bir meyveyi ailelere ulaştırıyor.

Meyve dağıtımı sırasında ailelerin diğer ihtiyaçları da tespit edilerek, yardımların planlaması yapılıyor.

Kaynak: AA