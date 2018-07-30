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"Bar ekibi"nin zurnası ve tokmağını çaldılar

Erzurum'da yöresel halk oyunlarından "Bar ekibi" heykellerindeki zurna ve davulcunun tokmağı çalındı.

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&quot;Bar ekibi&quot;nin zurnası ve tokmağını çaldılar

Havuzbaşı Kent Merkezi'ndeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda yer alan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Bar ekibi" heykellerindeki zurnacı figürünün zurnası ile davulcu figürünün tokmağı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Polyesterden yapılan ve yöresel halk oyunu ekibi olan "Bar ekibi"ni temsil eden heykellerden zurna ile tokmağı çalan zanlıların yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Çalınan tokmak ile zurnanın herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı ve belediye atölyesinde yapılacak olan yeni tokmak ve zurnanın heykellere monte edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: bar ekibi, zurna, tokmak
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