Düştüğü kayalıklardan umutlar tükenirken kurtarıldı

Adana Karaisalı’da bitki toplamak için çıktığı Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralandıktan sonra AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 8 saat sonra düştüğü yerden çıkartılıp askeri helikopterle hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Mehmet Çetinkaya yaşadığı zorlu anları anlattı.

Adana Şehir Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde tedavisi devam eden Mehmet Çetinkaya, senelik iznini geçirmek için köyüne geldiğini söyledi.

"Tutunacak ağaç aradım bulamadım"

Çetinkaya, daha sonra yörede 'sıra otu' olarak bilinen bitkiden toplamak için ağabeyi Mithat Çetinkaya ile Barak Dağı'nın Terlikatacağı mevkisine gittiklerini belirtti.

Çetinkaya, bitkinin bulunduğu yerin sarp kayalık ve uçurum olduğunu belirterek, "Dönüşe geçtiğim sırada tutunduğum taş yerinden çıkınca kayalıklardan düşüp yuvarlanmaya başladım. Tutunacak ağaç aradım bulamadım. Yuvarlanarak uçurumdan düştüm" dedi.

Ağabeyinin düştüğünü görüp durumu köylülere bildirdiğini söyleyen Çetinkaya, bölgeye gelen köylülerin kendisini çıkartamayınca olayın kurtarma ekiplerine haber verildiğini belirtti.

"Öleceğimi düşündüm"

Düştüğü yere herkesin ulaşmasının mümkün olmadığını anlatan Çetinkaya, kurtarılma sürecini şöyle anlattı:

"Orası sarp kayalık bir bölge. Oradan çıkarılmam mümkün gözükmüyordu. Kan kaybım vardı, üşüyordum ve susamıştım. AFAD ekipleri kendi yöntemleriyle aşağıya inip bana ulaştılar. İç kanama olabileceğinden su içmemin sakıncalı olacağı söylendi. Ekip, yanında getirdiği battaniyeyi üzerime örttü. Rüyada gibiydim. Bir ara yanımda konuşulanlardan 'Hava şartları zorlaşıyor. Bu iş çok zor olacak" denildiğini duydum. Yaklaşık 8-9 saat orada kaldım.

Öleceğimi düşündüm. Geç çocuk sahibi olmuştum. Çocuklarım ve eşim aklıma geldi. Daha sonra AFAD ekipleri sedyeyle diğer ekiplerin ve köylülerin yardımıyla yukarıya çıkardılar. Ekipler hastaneye götürülmem için bölgeye helikopter talebinde bulundu. Yoğun sis nedeniyle ilk helikopter iniş yapamadı. Daha sonra başka gelen bir helikopter beni oradan alıp hastaneye taşıdı. Orada devletimizin gücünü gördüm. Beni kurtarmak için yoğun çaba harcadılar. Bu durum beni duygusal olarak etkiliyor. Kurtarma çalışmasına katılan herkese teşekkür ediyorum."

Çetinkaya, olayda ayağının kırıldığını bu nedenle alçıya alındığını belirterek, oluşan kırık nedeniyle perşembe günü ameliyata alınacağını söyledi.

"Kurtarıldığını öğrenince dünyalar benim oldu"

Mehmet Çetinkaya'nın eşi 36 yaşındaki Hürü Çetinkaya da, olaydan telefonla haberdar olduğunu, daha sonra eşiyle görüştüğünü belirtti.

Eşinin telefonda sadece ayağındaki kırıktan bahsettiğini belirten Çetinkaya, çocukların durumdan olumsuz etkilenmemesi için olay yerine gelmemesini istediğini anlattı.

Eşinin, daha sonra helikopterin kendisini alacağını söylemesi üzerine durumun çok daha kötü olduğunu anladığını belirten Hürü Çetinkaya, "Oradan kurtarıldığını öğrenince dünyalar benim oldu. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bundan sonra dağa çıkmasına izin vermeyeceğim" dedi.

Karaisalı’da, bitki toplamak için çıktığı Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan Mehmet Çetinkaya, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin ortak çalışması sonucu kurtarılmıştı.

Çetinkaya, ambulans helikopterin arazi koşulları nedeniyle bölgeye inememesi üzerine olay yerine sevk edilen askeri helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA