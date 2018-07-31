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Kral penguenlerin sayısı düştü

Antarctic Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kral penguenlerin nüfusunda belirgin bir düşüş var. Popülasyonda yaşanan bu gerilemenin sebebi ise bilinmiyor.

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Kral penguenlerin sayısı düştü

Bilim insanları kral penguenlerin nüfusunda son 30 yılda belirgin düşüş olduğunu belirtti.

Sonuçları "Antarctic Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Hint Okyanusu'nun güneyinde Fransa'ya ait Cochons Adası'nda yaşayan dünyanın en büyük kral penguen kolonisinin nüfusu, 1980'lerden bu yana yüzde 88 oranında azaldı.

Adada 2015-2017 yıllarında havadan ve uydudan yapılan gözlemlerde 60 bin penguen çiftinin varlığı tespit edildi. 1980'lerde yapılan benzeri bir araştırmada yaklaşık 500 bin penguen çiftine rastlandığı açıklandı.

Araştırmacılar popülasyondaki büyük gerilemenin sebebinin bilinmediğini söyledi.

İmparator penguenden sonra en iri cüsseli penguen türü olan kral penguen, Antartika'nın kuzeyindeki daha ılıman adalarda yaşıyor.

Bölgedeki kuş türleri üzerine yapılan araştırmalarda, kuş popülasyonlarının iklim değişikliği etkileriyle azaldığı tespit edilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: kral penguenleri, hint okyanusu, fransa, cochons adası, antarctic science
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