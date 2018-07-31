Çöpten topladığı kitapları çocuklara ücretsiz dağıtıyor

Eskişehir’de Fahrenheit451 Sahaf adlı kitapçıda çocuk kitapları ücretsiz dağıtılıyor. Cama asılan 'Dükkanımızda tüm çocuk kitapları ücretsizdir' notunu gören çocuklar, ücretsiz kitaplara büyük ilgi gösteriyor.

"Çocuk kitapları pahalı"

Çocukların kitaba rahat ulaşabilmesi ve yaşama dair ümit beslemesi için başlatılan uygulama hem aileler hem de çocuklar düşünülerek tasarlandı.

Çocuk kitaplarının hızlı okunan ve çabuk biten ancak pahalı kitaplar olduğunu söyleyen sahaf Devran Bildik, ailelerin bu masrafı karşılamada zorlanabileceğini belirtti.

Çocuk kitaplarını ücretsiz veriyor

Daha önce de çocuk kitaplarını maksimum 1-2 liradan sattığını anlatan sahaf Bildik, bu ücreti de kaldırarak yaklaşık 2 ay önce çocuk kitaplarını tamamen ücretsiz olarak vermeye başladı.

"Çocuk kitapları da nispeten daha kısa sürede okunan tipte kitaplar olduğu için eğer bir çocuk düzenli olarak kitap okursa ve aile bunu sürekli sıfır olarak karşılamaya kalkarsa tahminimce aylık en az 100 lira 150 lira çocuk kitabına vermesi gerekiyor. Ki bu ne yazık ki ülkemizde her ailenin altından kalkabileceği bir şey değil.

Bugün 19 liraya 20 liraya çocuk kitapları var. Biz bir yerden başlayabiliriz. Çocuk kitapları zaten bedel olarak çok yüksek bedelli kitaplar değil. Zaten satarken çok yüksek bedellere satmıyoruz. 1 liraya 2 liraya veriyoruz. Olmayıversin, çocuklar ücretsiz kitap alsınlar."

"Okuyan nesle destek olalım"

Gerektiği takdirde geri dönüşüm toplama yerlerinden ve çöplüklerden bile kitap toplamaya gittiğini belirten Devran Bildik, şunları söyledi:

"Okusunlar, getirsinler, bir daha alsınlar. Getirmezlerse canları sağ olsun problem değil ama okumaları için bunlara destek olalım. Okuyan neslin, kitap seven neslin yetişmesine destek olalım.

Biz küçük bir dükkanız, çok para kazanmayan bir dükkanız. O yüzden bizim sınırlarımız bir yere kadar oluyor. Bu sınırların tükendiği yerde, gerekirse geri dönüşümlerden kağıt çöplerinin atıldığı yerlerden çocuk kitabı toplamaya çıkıyoruz. Bu olay sayesinde dönüp yanınızdaki çocuğa bir kitap hediye ediyorsanız da bu bizim için çok güzel bir şey.

Ama burası bir çeşit adres, gelebilirler buradan dükkandan istedikleri zaman, artık çocuk kitabı okumak istemeyecekleri yaşa gelene kadar çocuk kitabı alabilirler. Geri getirmek zorunda değiller ama geri getirirlerse iyi olur. Çünkü bir sonraki çocuğa vermek için kitabımız olur demektir."

"Çocuklar ücretsiz kitap almayı çok sevdi"

Cama asılan yazıyı görüp kitap almaya gelen Berat Akyüz ve Ebrar Tanem Işıklar, düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Dışarıdaki fotokopiden gördük ve çok güzel bir şey. Almaya geldik. Okuyup tekrar getirebilirler. Burada çocuklara ücretsiz kitap veriyorlar. Çok iyi bir şey. Ben kitabı okuduktan sonra buraya getiririm, yenisini alırım yine götürürüm."

"Ne gelir elimizden insan olmaktan başka?"

Kısa sürede sosyal medyada da yoğun ilgi gören bu uygulama, sahafın sosyal medya hesabı üzerinden şu not ile paylaşıldı:

"Canlı olarak var olduğumuz müddetçe insan olarak da var olmaya gayret edeceğiz. Kapılarımız açık olduğu müddetçe çocuk kitaplarını ücretsiz vereceğiz. Çünkü, ne gelir elimizden insan olmaktan başka?"

Kaynak: İHA