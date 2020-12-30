Annesi polis ve zırhlı araçlara olan ilgisini CİMER üzerinden bildirdi.

Emniyet ekipleri, bu çağrıya kulak verdi.

Mardinli minik Mert'in polis sevgisi karşılıksız kalmadı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yaşındaki Mert'e sürpriz yaparak evine gitti.

Polis kıyafeti ve oyuncak polis aracı hediye edilen Mert, mutluydu.

Zırhlı polis aracına da bindirilen Nusaybinli Mert'in keyfine diyecek yoktu. Unutulmaz bir gün yaşayan Mert'in ailesi emniyet ekiplerine teşekkür etti.