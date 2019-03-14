Ağrı'nın kırsal kesiminde kar kalınlığı 1 metreyi aşıyor. Soğuklardan, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar da etkileniyor.

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yetkilileri, hem öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak hem de kuşların soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla harekete geçti.

Merkezde bu amaçla yürütülen çalışmada, öğretmenleri öncülüğünde ahşap ve hobi atölyesi dersinde günlerce özveriyle çalışıp kestikleri tahtaları birleştirdi. Üzerilerine resimler çizen minikler, kuşlara sıcak yuva yaptı.

Öğrenciler, el emeği göz nuru kuş evlerini, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenleriyle Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara astı.

"Ahşap hobi atölyemizde bu ürünlerimizi ortaya çıkarıyoruz"

BİLSEM Müdürü Bülent Bakır, kentte soğuk havaların devam ettiğini bu yüzden hayvanların da soğuktan etkilendiğini anlattı.

Önceki yıllara göre kış mevsiminin bu yıl uzun sürdüğüne dikkat çeken Bakır, şunları söyledi:

"Amacımız öğrencilerin hayvan sevgisini, şefkat, merhamet duygularını yaparak ve yaşayarak yapmaları. Bu noktada Ağrı'da kışın sert geçmesi, kuşların dışarıda kalmaları ve barınmaları noktasında çocuklarımızın da bu sevgi yumağı içerisinde bulunmaları için böyle projeye kalkıştık ve yaptık."

Bakır, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünden destek aldıklarını belirtti.

"Bu öğrencilerimiz BİLSEM'deki özel yetenekli öğrenciler. Ahşap hobi atölyemizde bu ürünlerimizi ortaya çıkarıyoruz. Öğrenciler kendileri birleştiriyor, boyuyor. Biz de onlarla kuş evlerini ağaçlara astık. Mart ayı gelmesine rağmen daha bahara girmiş değiliz. Yiyecek bulmak için şehir merkezine gelen kuşlar burada dışarıda kalıyorlar. Ağrı'da her zaman olduğu gibi kışlarımız sert ve uzun geçiyor. Proje ile asıl amacımız mevsim geçişlerinde hayvanların dışarıda kalmamalarını sağlamak."

Kaynak: AA