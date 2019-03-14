Antalya'da, Finike Devlet Hastanesi çocuklar için önemli bir uygulama başlattı. Hastanede her gün masal saati var.

Bu saat diliminde hastanede yatan çocuklara palyaço ablaları masal okuyor.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Kurt, uygulama ile ilgili şunları söyledi:

"Çocuk servisimizde küçük misafirlerimizin daha rahat edebilmeleri, motivasyonlarını yükseltmek ve neşeli zamanlar geçirebilmek adına onlara palyoça eşliğinde kitap okuma saati uygulaması başlattık" dedi.

Uygulama, çocukların hastane fobisini atmalarında yardımcı oluyor.

Dr. Yücel Kurt, "Bu hastane fobisi açısından da tedavi sürecinin olumluğu açısından da bizi çok mutlu etti. Uygulamaya aynı zamanda polikilinikte de devam etmekteyiz" dedi.

Hastanede yatan çocukların ebeveynleri de uygulamadan memnun. Uygulamayla hasta çocukların moralleri yükseliyor.

Kaynak: TRT Haber