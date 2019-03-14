Ordu'da ilkokul 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler "tarih dedektifi" oldu.

Yaşadıkları şehrin tarihi yerlerini kitaplarda görüyolardı. "Önce Oku, Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez" projesi ile tarihi mekanları keşfe çıktılar. Tarihi ve turistik yerleri, öğretmenler ve arkeolog eşliğinde incelediler.

Fatsa Atatürk İlkokulu Müdürü Gökhan İslam, tarih bilincini çocuklara küçük yaşlarda aşılamak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrenciler, 3 günde 28 mekanı gezdi. Projede yer alan 15 öğrenci, bol bol fotoğraf çekti. Teleferikle Boztepe'ye çıkan öğrenciler, Ordu'yu havadan görme fırsatını da yakaladı.

Haber: Muhsin Yılmaz