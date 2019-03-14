70 yaşındaki Siham Reyhani, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşıyor. 50 yıl önce babasını, 15 yıl önce annesini kaybetti. Kız kardeşi ile yıllardır aynı evde yaşıyor.

9 ay önce babasından aldığı maaş kesilince, SGK'ya başvurdu fakat aldığı cevapla şoke oldu. Reyhani, kendisine garip garip sorular sormaya başladıklarını söyleyerek, başından geçenleri şöyle anlattı:

"'Evli misin?' dediler, 'yok' dedim. 'Dul musun?' dediler, 'yok' dedim. 'Çocuğun var mı?' dediler, 'yok' dedim. 'Ama evli görülüyorsun' dediler. 'Nasıl evli görünüyorum? Benim başımdan ne nişan, ne söz geçti. Evli değilim.'"

Bunun üzerine, nüfus kaydını getirmesi istendi. İkinci şoku, nüfus müdürlüğünde yaşadı:

"Araştırma yaptı memure hanım. Öfkeyle geldi. 'Senin durumun çok zor. Seni evlendirmişler bir Suriyeliyle' dedi. Beni 14 yaşımda evlendirmişler Antep'te Suriyeli biriyle."

Boşanma davası açtı

Reyhani, boşanmak için harekete geçti. Fakat süreci başlatması için nüfus cüzdanı çıkartması gerekiyordu. Kendi soyadını istedi ama nüfus dairesi sürecin devam etmesi için kimliğinde evli göründüğü kişinin soyadını Reyhani'ye verdi.

Tanımadığı kişinin soyadını taşımak istemeyen yaşlı kadın boşanma davası açtı. Siham Reyhani bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber