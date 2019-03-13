Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarında Müzik Teknoloji Bölümü'nde klasik kemençe, keman, gitar, bağlama gibi yaylı ve telli çalgılar yapım kursuna katılan babalar, el emeği enstrümanlar ortaya çıkarıyor.

Müzik eğitimi alan çocuklar da, babalarının ellerinden çıkan çalgılara yetenekleriyle ses veriyor.

Çocuklar ebeveynleriyle eğitim alıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı Genel Sanat Yönetmeni Tunç Buyruklar, konservatuvarda müzik teknolojileri, ses eğitimi, çalgı ve halk oyunları bölümlerinin olduğunu söyledi.

Konservatuvarın en önemli özelliğinin, çocukların ebeveynleriyle eğitim almaları olduğunu vurgulayan Buyruklar, şöyle konuştu:

"Babalar, Müzik Teknoloji Bölümü'nde enstrüman yapımına, anneler ses eğitimine, çocuklar da çalgı programına devam ediyor. Enstrümanlar babalar tarafından atölyemizde yapılıyor, çocuklar tarafından da çalgı derslerinde icra ediliyor."

"Kızım 1,5 yıldır benim yaptığım kemençeyle çalıyor"

Konservatuvara kızıyla gelen Muzaffer Taş, 4 yıldır Çalgı Yapımı Bölümü'nde derslere devam ettiğini anlattı.

Taş, kızıyla ortak bir şeyler yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"4 yıl önce konservatuvara başlayınca, 3-4 aylık bir eğitimin ardından klasik kemençe çok ilgimi çekti. Ben yapmaya başladıktan sonra kızıma da çalması yönünde telkinde bulundum. Kendisi başladı ve zamanla bunu sevdi ve çok güzel bir şekilde icra etmeye çalışıyor. Kızım da 1,5 yıldır benim yaptığım kemençeyle çalıyor. Bu yönüyle bizim için anlamlı oldu. Şimdi de kızıma bir tane keman yaptım. Kendi yaptığım eserin kızım tarafından çalınması kelimelerle anlatılamaz bir duygu dedi."

Kaynak: AA