Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan resim öğretmeni Ercan Angay, hafta sonlarını atölyesinde tablo yaparak değerlendiriyor.

Yaptığı tablolarda farklı bir teknik kullanıyor. Tutkal, mermer tozu ve zift kullanarak resim yapıyor.

Boş zamanlarında sanatla uğraştığını söyleyen Angay, sanatının adının tutkara olduğunu söylüyor.

"Tutkalın baş harfi ve ziftin karasından oluşan bir isim."

Tutkara, sabır ve özveri gerektiren bir uğraş... Angay önce istediği resmi çiziyor, büyük bir titizlikle çizimlerinin üstünden tutkalla geçiyor. Daha sonra da bütün resmi ziftle boyuyor. Her parçanın yapımında ustanın büyük emeği var.

O, çalışmalarında daha çok Ahlat'ın tarihi zenginliklerinden yola çıktığını söyledi.

Ercan Angay yaptığı tabloları devlet büyüklerine hediye ediyor. En büyük hedefi de bu sanatı gelecek nesillere aktarmak.

Haber: Özkan Olcay