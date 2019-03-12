Orta Çağ'ın en önemli seyyahı kabul edilen İbn-i Battuta'nın seyahatnamesinde Safranbolu'yu anlatırken "Tepe üzerine kurulmuş küçük bir şehir. Eteklerinde hendek var" şeklinde tarif ettiği dericilikte önemli bir üretim alanı olan Tabakhane, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Safranbolu Belediyesi tarafından bölgeyle ilgili plan değişikliğine gidildi.

Plan değişikliği, önce Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, ardından Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderildi.

Plan değişikliğinin onaylanmasının ardından kamulaştırma ve restorasyon projesinin hazırlanacağı bölgedeki tarihi evlerin de restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

"Tabakhane bölgesi Safranbolu'nun başlıca değerlerinden"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Tabakhane bölgesinin Safranbolu'nun başlıca değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin önemine işaret eden Ürkmezer, "Tabakhane bölgesi, yıllarca atıl durumda kalmış hatta ahır bile yapmayı düşünmüşler. Şu anda kötü durumda, yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Orayla ilgili bir çalışma yaptık. O bölgeyi de içeren, turizme kazandırmaya, aslına uygun bir şekilde yaşatmaya dönük bir çalışma başlattık" diye konuştu.

Bölgenin sadece kültürel sit alanı değil, doğal sit alanı olduğunu vurgulayan Ürkmezer, şunları söyledi:

"Başlıca amacımız, o atıllığı ortadan kaldırıp bölgeyi turizme kazandırmak. Orada koruma altındaki Safranbolu evleri de var. Bu alandaki projelendirmeler, evlerin daha kullanışlı hale gelmesi, orada olmaması gerek binaların kamulaştırılarak yıkılmasını içeriyor. Orayı tamamıyla dereyi de elden geçirilerek, rekreasyon alanı oluşturup tabakhane binasının kazanılmasını amaçlıyoruz."

"Bölge Safranbolu turizminde önemli bir lokasyon"

Safranbolu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacı-yazar Aytekin Kuş, ilçede deri üretiminin tarihi serüveni hakkında bilgi verdi.

Kuş, gelişen teknoloji ve diğer nedenlerle dericiliğin 1950'den itibaren eleman ve piyasa kaybına uğradığını anlattı.

Kuş, ünlü seyyah İbn-i Battuta'nın Safranbolu'ya girdiği bölgenin olağanüstü bir manzara sunduğunu dile getirerek, "Camiler, hanlar, hamamlar, 3-4 vadi kıvrımı, hükümet konağı, kendini gösteriyor. Buranın Safranbolu'nun turizminde önemli bir lokasyon olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: AA