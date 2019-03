"Trashtag challenge", son zamanlarda viral olan bir meydan okuma. Tüm dünyayı çevreyi temizlemeye teşvik ediyor.

Bu çevrimiçi harekete katılan gönüllüler, ilk olarak çöplerle dolu bir yer seçiyor.

Plaj, yol kenarı, ormanlık alan, park... Kısacası çöplerle dolu herhangi bir yer.

Daha sonra gönüllüler, bu alanın fotoğrafını çekip temizlemeye başlıyor. Temizlik bitince de çöp poşetleriyle "sonrası" fotoğrafını çekiyor ve sosyal medyada iki halini de #trashtag etiketiyle paylaşıyor.

Sosyal medyada bu zamana kadar 28 binden fazla fotoğraf paylaşıldı.

#trashtag there's an organisation I volunteer at and we basically do cleanups like this in th... pic.twitter.com/ArPFJqHwEN

Here is a new #challenge for all you bored teens. Take a photo of an area that needs some cleaning or maintenance, then take a photo after you have done something about it, and post it. #trashtag #trashtagchallenge pic.twitter.com/9wCYmx7lCo