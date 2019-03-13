Üniversiteli gençlerden oluşan Farkındalık Atölyesi tarafından, kırsalda yaşayan çocukların hayallerine kavuşması amacıyla, "270 Dilek 270 Kahraman Dilek. Kahramanım Olur Musun?" projesi hazırlandı.

Üniversitenin sağladığı ulaşım imkanı ile köy köy gezen gençler, görüştükleri köy çocuklarından hayallerini not etmelerini istedi.

Bu notlarla şehre dönen gençler, üniversitede okuyan arkadaşlarıyla temin ettikleri oyuncak, kırtasiye ve giysiden oluşan malzemeleri, paketlerin içine bıraktıkları notla öğrencilere ulaştırıyor.

4 ayda 4 köyü ziyaret ederek 270 çocuğa hayal ettikleri kırtasiye, kıyafet ve oyuncakları dağıtan gençler, geleneksel oyunlar da oynayarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Küçük dünyaları hayallerine kavuşturan proje, daha çok çocuğun yüzü gülsün diye devam edecek.

"Lütfen gülümser misin?" sloganı ile yola çıktılar

Gençlerin bir durağı da Elazığ'ın Yaylabaşı İlk ve Ortaokulu oldu.

Temin ettikleri hediyeleri buradaki öğrencilere dağıtan Fırat Üniversitesi Farkındalık Atölyesi Başkanı Fırat Algül, kırsal kesimdeki çocukların hayalini gerçekleştirmek, mutluluklarına ortak olmak için bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

"Lütfen gülümser misin?" sloganı ile köy okullarını ziyaret ederek, çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Algül, öğrencilerin hayallerini kendilerine ulaşan küçük notlarla öğrendiklerini belirtti.

İnsan hayalleri ile yaşar...

Algül, üniversitedeki öğrencilerle aldıkları hediyeleri çocuklara ulaştırdıklarını vurguladı.

"İnsan hayalleri ile yaşar. Çocuklara hediye almaktan ziyade köy çocuklarının kendilerini değerli hissetmeleri için hediyeyi alan kahraman bir de not bırakıyor. Genç arkadaşlar da tanımadıkları bir insan için alışveriş yapmanın heyecanını yaşamış oldu."

Okula ulaştıklarında meraklı ve sevgi dolu gözlerle kendilerini karşılayan öğrencileri görmenin anlatılamaz bir duygu olduğunu söyleyen Algül, bu sevinci ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA