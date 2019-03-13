Küçük yaşına rağmen kolları sıvayıp börek ustalığına soyundu...

Niş şehri yakınlarında bulunan 70 yıllık fırında 5 yaşından beri börek yapan Novak Stevanovic, aynı zamanda ülkenin en genç börek ustası olarak da biliniyor.

Stevanovic, dedesi Ljubisa'nın 1951 yılında bir değirmen açtığını, ancak annesi ile babasının bu değirmeni daha sonra fırına dönüştürdüğünü söyledi.

İlk böreğini 5 yaşında yaptı

Şehre özgü "Niş böreği" yapılan bu fırında kendini bildiğinden beri bolca vakit geçirdiğini söyleyen Stevanovic, "Buraya gelir oyun amaçlı olarak börek açardım" dedi.

Stevanovic, zaman içinde annesi ile babasının nasıl börek yaptığını izlemeye başladığını belirtti.

"İlk başlarda sadece izliyordum. Sonra ben de denemeye karar verdim. İlk böreğimi yaptığımda sadece 5 yaşındaydım."

Aile geleneğini sürdürmek istiyor

Börek yapmanın bazıları için zor olduğunu, ancak kendisinin çok fazla zorlanmadığını söyleyen Stevanovic, sabahları erkenden geldiği fırında yaptığı Niş böreğini okulda arkadaşlarıyla paylaştığını vurguladı.

Stevanovic, okul arkadaşlarının kendisine sık sık böreğin tarifini sorduğunu anlatarak, "Önce yufkayı açacağımız zemini yağlıyoruz. Sonra hamuru üzerine koyup yufkayı açmaya başlıyoruz. Sonrasında havaya da atıyoruz. Yufkaların arasına peynir veya et koyuyoruz. Ardından pişiriyoruz" dedi. Genç börekçi aile geleneği bu işi sürdürmek istiyor.

Diğer Balkan ülkelerinden farklı olarak Niş Börekçiler Birliğinin geleneksel tarifine göre yapılan Niş böreğinin, şehre yerleşen bir İstanbullu fırıncı tarafından ilk kez 1498'de yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA