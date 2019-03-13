Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Hakkari'nin dağları, kış turizmine ev sahipliği yapıyor. Yılın 6 ayı kar örtüsü altındaki dağlar, yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Kentte 2 bin 800 rakımda bulunan Mergabütan Kayak Merkezi, kış sezonunun 3 ayında 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkezde, yapımı devam eden 4'lü telesiyej, yeni pist alanları ve gelecek dönem yapımına başlanacak 100 yataklı otel ile ziyaretçi sayısının daha da artması hedefleniyor.

Kar kalitesi açısından Türkiye'nin en iyi yerlerinden

Vali İdris Akbıyık, kentin gelişmesi ve kalkınmasında turizmin önemli bir yer tutacağını söyledi.

Hakkari'de karın erken yağdığını ve geç kalktığını belirten Akbıyık, kayak merkezinin kar kalitesi bakımından Türkiye'nin en iyi yerlerinden biri olduğunu anlattı.

Kayak merkezinde kar kalınlığının yüksek seviyelerde olduğundan bahseden Akbıyık, "Kısa bir sürede 30 binin üzerinde kayaksever burayı ziyaret etti. Bu gerçekten ciddi bir rakam" dedi.

"Hakkari'de huzur ve güven var"

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yanı sıra Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla kayak merkezinde 100 yataklı otel yapılacağını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Pist uzunluğumuz şu anda bin 200 civarında. Bunu 3 bin 200 metreye çıkarıyoruz. Hedefimiz Hakkari Kayak Merkezini bütün bölgeye hitap edecek bir merkez haline getirmek."

Akbıyık, bölgenin karlı dağlarında çeşitli sivil toplum örgütlerinin etkinlikler düzenlediğine dikkat çekti.

"Şu anda Hakkari'de hakikaten huzur ve güven var. Vatandaşlar her yerde her şekilde sporlarını, dağcılığını ve etkinliğini yapabiliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Artık Hakkari şiddetle, terörle, kötülükle anılmıyor, güzelliklerle, sporla, sanatla anılıyor."

Kaynak: AA