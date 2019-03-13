3 yıl önce bir araya geldiler. Amaçları iş stresinden uzaklaşmaktı. Bunun için de üç yaprakçıklı kalp kapağı anlamına gelen "Triküspit" adlı müzik grubunu kurdular.

Bunu yapanlar, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Ural, Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Mehtap ve diyabet eğitim hemşiresi Yeliz Demirhan.

Solistliğini Yeliz Demirhan'ın yaptığı, perküsyonda Prof. Dr. Ertan Ural'ın, kemanda Doç. Dr. Özgür Mehtap'ın yer aldığı müzik grubuna, bir süre sonra bağlama ve gitarıyla diyetisyen Uğur Öğüt katıldı.

Mesai saatleri dışında bir araya gelerek repertuvarlarındaki 80'e yakın eseri çalışan grup üyeleri, konser, özel gün ve veda organizasyonlarında da sahne alıyor.

Pop, Latin müziği, Türk musikisi...

Prof. Dr. Ertan Ural, iş stresinden uzaklaşmak için yaklaşık 3 yıl önce arkadaşlarıyla bir araya gelerek müzik grubunu kurduklarını söyledi.

Grup üyeleriyle ortak paydada buluşarak güzel bir harman oluşturduklarını belirten Ural, "Pop, flamenko, Latin tarzıyla ilgileniyorum. Hemşire Yeliz Demirhan halk müziği ve özgün müzik, doktor Özgür Mehtap Türk musikisi, diyetisyen Uğur Öğüt de halk müziği kökenli" dedi.

Ural, mesai saatleri dışında bir araya geldiklerini anlatarak, konser, özel gün ve veda organizasyonlarında da sahne aldıklarını vurguladı. Stresli bir işte çalıştıklarından bahseden Ural, şöyle konuştu:

"Müzik bizim için adeta terapi gibi. Hasta zaten şikayet ederek geliyor. Tüm hayatınızı bu şekilde geçirmeye başladığınız zaman siz de kendinizden vermeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra siz de iyi olmayabilirsiniz. Bu nedenle belli kaçışlarımız var. Çoğu zaman 'Hekimler bir şeylerle uğraşır' derler. Müzik bu açıdan çok değerli bir uğraş. O an için aklımızı müziğe veriyoruz. Kendimizi biraz rahatlatıyor, o stres ortamından o an için uzaklaşıyoruz."

"Müzikle deşarj oluyoruz"

Doç. Dr. Özgür Mehtap da, müzikle tanışmasının Gaziantep'te ortaokul yıllarına dayandığını söyledi.

Mehtap, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Klasik Türk Musikisi Topluluğu'nda Sait Yılmaz Kale'nin öğrencisi olduğunu anlattı.

"Orada kemana başladım. Sonrasında musiki devam etti. Yaklaşık 3 yıl önce de Triküspit grubunu Ertan ağabeyin katkılarıyla kurduk. Değişik müzik tarzıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müziği hayatın bir parçası, yaşam felsefesi olarak değerlendirmek lazım. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Müzikle deşarj oluyoruz."

Kaynak: AA