Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Balçiçek köyünde yaşayan Şahin Bayram, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu.

Bayram'ın hayvan figürlerinden heykel yapma merakı vardı. Bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya başladı. Hayallerindeki figürleri yapmak için bir süre kaynak ve spiral eğitimi alan Bayram, otomobil tamircilerini dolaşarak hurda metal topladı.

Evinin bahçesinde kısıtlı imkanlarla çalışarak çeşitli eserler üreten Bayram, ilk eseri olan aslan heykelini tamamladı. Bayram, gecesini gündüzüne katarak aylarca süren çalışmaların ardından aslan, leylek, kartal, insan ve çeşitli heykeller yaptı. Yüzlerce kilo atık metal kullanarak heykeller üreten Bayram'ın en çok ilgi gören eseri yün dokuyan yaşlı kadın heykeli oldu.

Halk Eğitim Merkezinde çalışmalarına devam eden Bayram'ın sergilemek için hazırladığı metal heykeller halkın da ilgisini çekti.

"Çok ciddi bir emek ve sabır istiyor"

Şahin Bayram, atık ve hurda malzemeleri toplayıp estetik formlara dönüştürdüğünü anlatarak, genellikle hayvanları konu aldığını belirtti.

Heykel yapmanın çok ciddi bir emek ve sabır istediğini vurgulayan Bayram, işe başladığında kimseden tepki almadığını ve olumlu davranışlarla karşılaştığını anlattı.

"Atık malzemeleri sanayi sitesinde topladım. Onları önce formlara göre kesip biçtim. Daha sonra kaynak makinesiyle hayvanların anatomisini dikkate alarak heykele çeviriyorum. Bu heykelleri yaparken taslaklara bakmanın yanı sıra daha çok hayal gücümü kullanarak yapıyorum. Ciddi manada büyük emek isteyen bir iş. Her demir her parçaya uymayabiliyor."

Geyik, aslan, kartal, leylek, at...

Metalden heykel yapmayı sevdiğini ve çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini vurgulayan Bayram, şöyle konuştu:

"Geyik, aslan, kartal, leylek, at ve son zamanlarda da yöremizi temsil eden yün dokuyan kadın heykeli yaptım. Otantik bir değer, en son çalışmam bu oldu. Heykeller çok beğeniliyor. Kadın heykeli yöresel olduğu için vatandaşların çok hoşuna gidiyor. Yaşlı bir kadının yüzünü yapmak zamanımı aldı."

Kaynak: AA