Dezavantajlı bireylere yönelik spor, sanat ve kültür faaliyetleri yürüten Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılış onayı ve denetimleri yapılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklar için spor faaliyetlerini hayata geçirecek.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, Türkiye genelindeki 2 bin 200 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 360 bin çocuğun eğitim imkanlarından yararlandığını, başta MEB olmak üzere devletin bu alanda çok önemli uygulamaları yürüttüğünü anlattı.

Gül, "Türkiye'de bir ilk olarak, Türkiye Curling Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu işbirliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar için spor eğitimlerini başlatıyoruz" dedi.

Kocaeli'de "floor curling" eğitimleriyle başladı

Bu kapsamda pilot uygulama olarak ilk adımı, Kocaeli'de özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan engelli öğrenciler için "buz satrancı" olarak da bilinen "curling" sporunun bir branşı olan "floor curling" eğitimleriyle attıklarını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kocaeli'de özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklarımız için rahatlıkla öğrenip yapabilecekleri bir spor branşı olan 'floor curling' eğitimleri antrenörlerimiz eşliğinde ocak ayında başladı. Bu kapsamda yerel düzeyde başta İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kamu ve yerel yönetim kuruluşlarının desteğiyle 26 Mart'ta 'Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası'nı yapacağız. Bu şampiyona ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kurumlarda eğitim alan çocuklarımızdan oluşacak 20 takımın katılımıyla bir ilki gerçekleştireceğiz. Bunu pilot uygulama olarak hayata geçirdik."

Gül, "Aldığımız geri dönüşler neticesinde eğitim çalışmalarını Türkiye genelindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaygınlaştırmayı planlamaktayız. Özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler için ilerleyen dönemde farklı spor branşlarında da eğitimler vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: AA