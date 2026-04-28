Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.04.2026 15:47

Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplandı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Ortak Çalışma Grubu toplantısında, Kars-Gümrü demir yolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun toplantısının düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde Kars’ta düzenlenmiştir.

Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamışlardır."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Ermenistan
Sıradaki Haber
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:09
Türkiye'de elektrikli araç şarj ağı genişliyor
15:42
Piyasalar Hürmüz Boğazı'ndaki kesintinin uzamasını fiyatlıyor
16:01
Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor
15:39
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
15:24
Axios: ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sona erme ihtimali yakın gelecekte görünmüyor
15:14
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli tutuklandı
Hakkari'de canlanan doğa rengarenk çiçeklerle süslendi
Hakkari'de canlanan doğa rengarenk çiçeklerle süslendi
FOTO FOKUS
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ