Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun toplantısının düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde Kars’ta düzenlenmiştir.
Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamışlardır."