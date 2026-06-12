Parçalı Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.06.2026 18:28

30 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 30 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

30 il için sarı kodlu uyarı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise Çanakkale ve Afyonkarahisar çevrelerinde, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması isteniyor.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Sağanak Yağış Fırtına
Sıradaki Haber
MSB "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığının Akhisar'a taşınacağı" iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı
18:57
RTÜK'ten medya denetiminde yapay zeka adımı
18:23
Arakçi: İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiç bu kadar yakın olmamıştık
17:19
TANAP 2018'den bu yana 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıdı
17:17
MSB "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığının Akhisar'a taşınacağı" iddiasını yalanladı
17:15
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya 11 yıl 8 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katıldı
FOTO FOKUS
HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ